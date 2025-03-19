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Hacıbektaş'ta Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Hacıbektaş'ta Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlık, kötü hava koşullarına karşı çeşitli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hacıbektaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından yollarda buzlanma riski oluştuğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma olması beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçemiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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