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Hacı Bektaş-ı Veli Temalı Yarışmaya Başvurular Başladı

Hacı Bektaş-ı Veli Temalı Yarışmaya Başvurular Başladı
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Server Yaşam Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın bu yılki teması 'İncinsen de İncitme'. Yarışma için başvurular 12 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Çevrim içi olarak 15-16 Şubat 2025'te yapılacak olan yarışmada her yaş grubundan katılımcılar yer alabilecek.

Server Yaşam Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli'nin "İncinsen de İncitme" temalı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması için başvurular başladı.

Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünden yapılan açıklamaya göre, her yıl toplumun ihtiyaçlarına göre farklı içeriklerle düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli'nin "İncinsen de İncitme" konu başlığıyla sevenleriyle buluşacağı belirtildi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışmanın Samsun ayağını Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünün organize etti. İçeriği, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı, düşünceleri ve eseri "Makalat"tan belirlenecek yarışmada her yaş grubundan katılımcı yer alabilecek.

Her yaş grubu için ayrı hazırlanan "İncinsen de İncitme", "Zamansızlar Mektebi Hak Muhafızları", "Maske Düştü" ve "Yolların Kanunu" kitaplarıyla katılımcılar yarışmaya hazırlanabilecek.

Dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek

Yarışma, çevrim içi olarak 15-16 Şubat 2025'te tek aşamada gerçekleştirilecek.

"Gerçek ödül bilgidir" felsefesiyle düzenlenen yarışmada, ilk 10'a giren yarışmacılara büyük derece ödülleri, ilk 300'e giren yarışmacılara ise çeşitli ödüller takdim edilecek.

Başvuruların 12 Şubat 2025'e kadar devam edeceği yarışmaya katılmak isteyenler "www.ufkayolculuk.com" web adresini ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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