Hacettepe Üniversitesince "Neyin Peşindesin?" başlıklı etkinlik düzenlendi

Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Neyin Peşindesin?' adlı Bilim Kafe etkinliği, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'nın bağımlılıkla ilgili bilgilendirmeleriyle öğrencilere önemli mesajlar verdi.

Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde, "Neyin Peşindesin?" başlıklı "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, üniversite öğrencilerine bağımlılıkla ilgili bilgiler verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda, Hacettepe Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yeşilay Haftası dolayısıyla üniversitenin Eğitim Fakültesi'ndeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "Neyin Peşindesin?" başlıklı "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 208 üniversitenin bünyesinde kurulan Bilim İletişimi Ofisi aracılığıyla düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleriyle üniversitelerin topluma katkı misyonunun daha görünür hale geldiğini söyledi.

Dünyada "4. nesil üniversite" kavramının bulunduğunu, bunun toplumun, coğrafyanın, bölgenin, şehrin problemlerine ışık tutan ve konu edinen, bu problemleri çözmek için çözümler üretmeye çalışan bir misyon olduğunu belirten Güran, bu sebeple Bilim Kafe etkinliklerinin önemine işaret etti.

Güran, etkinlikte ele alınacak konuya ilişkin, "Konu çok özel ve önemli bir konu. Aslında tüm bağımlılıklar insanı kısıtlayan, insanı mahkum bırakan, köleleştiren adeta negatif konular. Alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı ve dijital bağımlılık bir şekilde insanı kuşatıp onu özgür hareket etmekten engelleyen çok olumsuz sonuçlara yol açabiliyor." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin ile YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Çiğdem Savaşçıoğlu'nun da birer konuşma yaptığı etkinlikte, üniversitenin akademisyenleri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Sula, etkinlikte, öğrencilere sigara, alkol, dijital ve kumar bağımlılığıyla ilgili bilgiler verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığında görevli polis memuru ve narkotik köpeği tarafından katılımcılara gösteri de sunuldu.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
