Hacettepe öğretim üyesi Fındık, ara tatilde dinlenmeyi ve mutlu olmayı önerdi

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Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Yılmaz Fındık, ara tatilde öğrencilere dinlenmeleri, kendilerini iyi hissedecekleri etkinliklere zaman ayırmaları tavsiyesinde bulundu.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Fındık, öğrencilerin yoğun bir dönemin ardından tatilin hakkını vermeleri gerektiğini, bu süreçte çocukların mutluluğunun ve kendilerini iyi hissetmelerinin ön planda tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

Ara tatilin yalnızca ders çalışmak veya akademik eksikleri tamamlamak amacıyla geçirilmemesi gerektiğine işaret eden Fındık, öğrencilerin sevdikleri etkinliklere katılarak ve aileleriyle vakit geçirerek yeni eğitim dönemine hazırlanabileceklerini anlattı.

Çocukların kendilerini iyi hissetmelerinin öğrenme süreçlerini de olumlu etkileyeceğini belirten Fındık, "Çocuk kendini iyi hissettiğinde, mutlu olduğunda akademik döneme çok hazırlıklı başlayacak. Hep diyoruz, öğrenmenin ön koşulu mutlu olmaktır ve kendimizi iyi hissetmektir. O yüzden bu ara tatili bence bu anlamda düşünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırmalarının önemli olduğunu vurgulayan Fındık, bu süreçte öğretmenlerin ve velilerin de çocukların dinlenme ihtiyacını gözetmesi gerektiğini ifade etti.

Fındık, aileleriyle sevdikleri etkinlikleri yaparak güzel vakit geçiren öğrencilerin okul ortamına daha kolay uyum sağlayabileceklerini belirterek, "Öğrenci kendini iyi hissetsin, ailesiyle sevdikleri şeyleri yaparak güzel bir zaman geçirsin ki mutlu olan öğrenci okula döndüğü andan itibaren zaten adapte olacak ve okulda öğrenmesi gereken her şeyi öğrenmeye devam edecektir." dedi.

"Öğretmen olmak ve anne baba olmak iki farklı şey"

Ara tatilde ailelerin dikkat etmesi gereken noktalara değinen Fındık, velilerin çocuklarının eğitimine destek olmak isterken, zaman zaman öğretmen rolünü üstlenebildiklerini söyledi.

Kendisinin de hem veli hem eğitimci olduğunu belirten Fındık, ebeveynlik ile öğretmenliğin birbirinden farklı sorumluluklar içerdiğine dikkati çekti.

Fındık, ev ortamında anne babaların öncelikli sorumluluğunun çocuklarıyla sağlıklı bir ilişki kurmak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz evde onların annesi babasıyız ve bizim onlardan beklentimiz ya da yapmaya çalıştığımız her şey anne baba rolleri içerisinde sınırlandırılmalı. Bir öğretmen gibi belki de ders anlatmamalıyız. Bir öğretmen gibi dikte etmemek gerekiyor ya da onlara bu anlamda yönerge vermemek gerekiyor."

Çocukların ebeveynleriyle kurdukları ilişkiyi güçlendiren deneyimlerin öncelikli olması gerektiğini belirten Fındık, "Anne, baba ve çocuk ilişkisini koruyacak şekilde anıları zenginleştirmek çok daha kıymetli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Her ekran süresinin olumsuz olduğunu söyleyemeyiz"

Ara tatilde öğrencilerin teknoloji kullanımı konusunda da ailelere tavsiyelerde bulunan Fındık, ekran karşısında geçirilen sürenin yalnızca uzunluğuna değil, hangi amaçla kullanıldığına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Fındık, "Her ekran süresinin olumsuz olduğunu söyleyemeyiz. Eğer orada öğrenmesi için etkileşim kurduğu ya da ders veya araştırma amaçlı ekran süresinden bahsediyorsak bu onun öğrenmesine katkı sağlıyor." dedi.

Öğrencilerin izleyici konumunda kaldıkları uzun süreli ekran kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğini aktaran Fındık, şunları söyledi:

"Hiçbir şekilde etkileşimin olmadığı, tek taraflı pasif ekran süresinden de kaçınılmalıdır. Çünkü bu uzadıkça bireyin ya da çocuğun dışarıyla olan bağlantısında kopukluk oluyor ya da hayata adapte olma noktasında sorun yaşayabiliyor."

Tatil süresince ekran başında çok uzun zaman geçirmenin okul düzenine dönüşü de güçleştirebileceğini anlatan Fındık, öğrencilerin sınıf ortamına yeniden alışabilmeleri için günlük yaşamlarındaki dengenin korunması gerektiğini dile getirdi.

"Hayatın içerisine adapte olmak bile çok kıymetli"

Öğrencilerin ara tatilde yalnızca planlanmış eğitim veya sosyal faaliyetlere katılmak zorunda olmadıklarını belirten Fındık, günlük yaşamın içindeki basit deneyimlerin de çocuklar için değerli olduğunu ifade etti.

Oyun oynamanın, ev işlerine yardımcı olmanın, alışverişe gitmenin veya aileyle birlikte farklı işler yapmanın çocukların çevreleriyle daha fazla etkileşim kurmalarını sağlayabileceğini söyleyen Fındık, "Bir etkinlikten kastımız çok büyük büyük şeyler değil. Yapılandırılmış bir etkinliği kastetmiyoruz. Hayatın içerisine adapte olmak bile çok kıymetli çocuklar için." değerlendirmesinde bulundu.

"Uyku saatlerini değiştirmemeleri gerekiyor"

Ara tatilin ardından öğrencilerin okul düzenine yeniden uyum sağlamalarına ilişkin de önerilerde bulunan Fındık, tatilin günlük alışkanlıkların tamamen değiştirilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Öğrencilerin dinlenmelerinin önemli olduğunu ancak okul dönemindeki rutinlerden bütünüyle uzaklaşmalarının dönüş sürecini zorlaştırabileceğini belirten Fındık, özellikle uyku ve yemek saatlerine dikkati çekti.

Fındık, "Uyku saatlerini değiştirmemeleri gerekiyor. Özellikle tatilin son bir iki gününde okul saatlerine uygun bir düzene dönmeleri, derslere daha kolay uyum sağlamalarına ve yeni döneme daha hazırlıklı başlamalarına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA