Haberler.com olarak depremden etkilenen vatandaşların gerekli olan tüm bilgiyi alması için deprem.org sitesini kurduk

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Haberler.com olarak ihtiyaç sahibi ve yardımseverleri buluşturan, yardım almak ve yardım etmek için gerekli tüm bilgilerin toplu olarak yer aldığı bir web sitesi kurduk. Site içerisinde bağış yapabileceğiniz kurumlar, depremzedelerin ücretsiz olarak kalabileceği oteller ve konaklama yerler yer alıyor. Bu bilgileri daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmakta bize yardımcı olun.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerde arama-kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.Biz de Haberler.com olarak ihtiyaç sahibi ve yardımseverleri buluşturan, yardım almak ve yardım etmek için gerekli tüm bilgilerin toplu olarak yer aldığı bir web sitesi kurduk.

ÜCRETİSİZ OTEL VE KONAKLAMA YERLERİ SİTEDE YER ALIYOR

Bu sitede depremzedeler için barınma yerlerini ve ücretsiz konaklama veren otelleri güncel şekilde listeliyoruz. Bu bilgileri daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmakta bize yardımcı olun. Lütfen bu mesajı gruplarda yayarak daha çok kişiye ulaşmasına ve evini / otelini açan insanların bize ulaşmasına katkı sunun.

Bu zorlu kış şartlarında en önemli konu barınma konusudur. Depremden kurtulan insanımızı soğukta kaybetmeyelim.

Web sitesi: www.deprem.org

Twitter: @deprem_org

İletişim: deprem.org 505 799 01 56