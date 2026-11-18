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(ANKARA) - Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) Genel Başkanı Mesut Balcan, Ptt AŞ Kütahya Dağıtım ve Toplama Müdürlüğü'nde tedviren müdürlük görevini yürüten sendika üyesi Gamze Sedir'in, KESK üyesi olması nedeniyle görevden alındığını öne sürdü.

Balcan, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, üyeleri Gamze Sedir'in 16 Temmuz 2024'te PTT AŞ Kütahya Dağıtım ve Toplama Müdürlüğü'nde şef olarak göreve başladığını, kurumun farklı birimlerinde çalıştıktan sonra çeşitli tarihlerde müdürlük görevini vekaleten yürüttüğünü belirtti.

Balcan, Kütahya Dağıtım ve Toplama Müdürü'nün 2 Kasım 2026'da izne ayrılmasının ardından Sedir'in tedviren müdür olarak görevlendirildiğini, ancak 9 Kasım'da görevden alındığını söyledi.

"KESK'Lİ BİR PERSONELİN MÜDÜR OLAMAYACAĞI SÖYLENDİ"

Görevden alma sürecinde yapılan telefon görüşmelerine ilişkin bilgi veren Balcan, PTT Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Acar'ın, "KESK'li bir personelin müdür olamayacağını" söylediğinin üyelerine aktarıldığını iddia etti.

Bölge yöneticilerinin ise Sedir'in çalışmalarından memnun olduklarını, görevini başarıyla yürüttüğünü ve görevine devam etmesini istediklerini belirttiklerini aktaran Balcan, buna rağmen genel müdürlük tarafından görevden alınmasının istendiğini savundu.

YERİNE BAŞKA BİR SENDİKANIN ÜYESİ GÖREVLENDİRİLDİ

Gamze Sedir'in yerine başka bir sendikaya üye olduğu belirtilen bir personelin görevlendirildiğini öne süren Balcan, görevlendirilen kişinin dağıtım müdürlüklerinde daha önce görev yapmadığını ve bu alanda deneyiminin bulunmadığını iddia etti.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in göreve geldiği günden bu yana sendikalarına yönelik olumsuz tutum sergilediğini ileri süren Balcan, sendikanın yaptığı çok sayıda randevu talebine de yanıt verilmediğini söyledi.

"SENDİKAL AYRIMCILIKTAN VAZGEÇİN"

Anayasa'nın eşitlik ilkesi ile sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını güvence altına alan hükümlerini hatırlatan Balcan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun kamu görevlileri arasında sendikal nedenlerle ayrımcılığı yasakladığını belirtti.

PTT yönetimine seslenen Balcan, "Üyemiz Gamze Sedir neden görevden alındı? Yerine yapılan görevlendirmede hangi kriterler esas alındı? KESK üyesi olmak kamu emekçisinin yöneticilik yapmasına engel midir?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA