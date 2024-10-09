Haber: Çin'in Yunnan-Guizhou Platosu ile Pamukkale Arasındaki Dikkat Çekici Benzerlik

4. SES 4 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri

5. SES 5 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri- Fırat Muhammed Ali, Yunnan Üniversitesi'nden Türk değişim öğrencisi

6. SES 6 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri-Fırat Muhammed Ali, Yunnan Üniversitesi'nden Türk değişim öğrencisi

7. SES 7 (Çince): He Guiquan, Naxi etnik Dongba kültürü, somut olmayan kültürel mirasın temsilcisi

8. SES 8 (Türkçe): Celal Şimşek, Türkiye Arkeoloji Enstitüsü Müdürü

9. SES 9 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri- Fırat Muhammed Ali, Yunnan Üniversitesi'nden Türk değişim öğrencisi

10. SES 10 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri

11. SES 11 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri- Fırat Muhammed Ali, Yunnan Üniversitesi'nden Türk değişim öğrencisi

12. SES 12 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri

13. SES 13 (Çince): Chen Jijun, Zunyi Normal Üniversitesi Tarih, Kültür ve Turizm Yönetimi Fakültesi Dekanı

14. SES 14 (Türkçe): Celal Şimşek, Türkiye Arkeoloji Enstitüsü Müdürü

15. SES 15 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri

16. SES 16 (Çince): Chen Jijun, Zunyi Normal Üniversitesi Tarih, Kültür ve Turizm Yönetimi Fakültesi Dekanı

17. SES 17 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri

Çin ve Türkiye, Dünya Kültürel ve Doğal Miras alanlarına ev sahipliği yapan iki ülke. Baishuitai ve Pamukkale'nin beyaz kalsit teraslarından Hailongtun ve Hierapolis antik kentlerine kadar doğa ve tarih bu iki ülkede olağanüstü bir uyum içinde iç içe geçiyor. Bu harikalar arasındaki kültürler arası diyaloğu keşfetmek için Xinhua muhabiri Du Baiyu ile büyüleyici bir yolculuğa çıkın.

"Buraya Türkçede Pamukkale diyoruz. 'Mian Hua Bao'."

"Baishuitai, bu eşsiz karstik manzara için kullandığımız isim."

"Pamuk kelimesinin İngilizce karşılığı 'cotton', 'Mian Hua', kaleninki ise 'castle', 'Cheng Bao'".

SES 4 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri:

"Pamukkale, Türkiye'nin Denizli ilinde bulunan bir UNESCO dünya doğal miras alanı. Antik çağlardan beri kaplıcaları ve şifalı suları ile ünlü."

SES 5 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri- Fırat Muhammed Ali, Yunnan Üniversitesi'nden Türk değişim öğrencisi:

"Fırat Muhammed Ali: Bilin bakalım neredeyim?

Du Baiyu: Pamukkale'de değiliz.

Firat Muhammed Ali-Du Baiyu: Baishuitai'deyiz .

Fırat Muhammed Ali: Shangri-La'da.

Du Baiyu: Yunnan'da.

Fırat Muhammed Ali: Çin'de!"

SES 6 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri-Fırat Muhammed Ali, Türk, Yunnan Üniversitesi'nden değişim öğrencisi:

"Du Baiyu: Baishuitai bu eşsiz karstik manzaraya verdiğimiz isim. Naxi dilinde Baishuitai, bir çiçeğin yavaşça büyümesi anlamına geliyor. Baishuitai aynı zamanda Naxi halkının temsili kültürü olan Dongba kültürünün de doğduğu yer.

Fırat Muhammed Ali: Naxi mi?

Du Baiyu: Evet! Naxi halkı Yunnan eyaletindeki etnik azınlıklardan biri."

SES 7 (Çince): He Guiquan, Somut olmayan kültürel mirasın temsilcisi: Naxi etnik Dongba kültürü:

"Biz Naxi halkı doğaya taparız. İnsan ve doğanın aynı ailenin parçası olduğuna inanırız. Doğa ile uyum içinde yaşarız."

SES 8 (Türkçe) Celal Şimşek, Türkiye Arkeoloji Enstitüsü Müdürü:

"Pamukkale arkeolojik sit alanı ve doğal traverten terasları ile gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Bu nedenle de gerçekten dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri."

SES 9 (İngilizce) Du Baiyu, Xinhua muhabiri- Fırat Muhammed Ali, Yunnan Üniversitesi'nden Türk değişim öğrencisi:

"Du Baiyu: 2 saatlik otobüs yolculuğunun ardından dünyanın en derin kanyonlarından biri olan Tiger Leaping Boğazı'na vardık.

Fırat Muhammed Ali: Harika. Bir kaplanın üzerinden atlayabileceği kadar dar.

Du Baiyu: Doğru."

SES 10 (İngilizce) Du Baiyu, Xinhua muhabiri:

"Eşsiz manzarası nedeniyle Çin'in güneybatısındaki Üç Paralel Nehir'in ana bölgesi, UNESCO Dünya Doğal Miras alanının bir parçası."

SES 11 (İngilizce) Du Baiyu, Xinhua muhabiri- Fırat Muhammed Ali, Yunnan Üniversitesi'nden Türk değişim öğrencisi:

"Fırat Muhammed Ali: Çin ve Türkiye'de pek çok doğa harikası bulunuyor.

Du Baiyu: Biraz daha kültürel miras keşfetmek ister misin? Hadi bir sonraki durağımıza geçelim. Tusi Kalesi'ne.

Fırat Muhammed Ali: Tusi mi? Tost mu demek istiyorsun?

Du Baiyu: Bu Tusi bildiğin tost değil."

SES 12 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri:

"'Kuzeyde Çin Seddi'ne tırman. Güneyde Tun'u ziyaret et' diye bir söz vardır. Buradaki 'Tun' Guizhou eyaletinin Zunyi kentindeki Hailongtun'u ifade ediyor. Hailongtun, Çin'in güneybatısındaki en büyük, eski ve iyi korunmuş Tusi kalelerinden biri."

SES 13 (Çince): Chen Jijun, Zunyi Normal Üniversitesi Tarih, Kültür ve Turizm Yönetimi Fakültesi Dekanı:

"Tusi sistemi, eski merkezi hanedanların Çin'in güneybatısındaki etnik azınlıklara yönelik yönetim bilgeliğini gösterir. Çin medeniyetinin olağanüstü özelliklerini sergiler: Süreklilik, yenilikçilik, kapsayıcılık ve barışa olan bağlılık."

SES 14 (Türkçe): Celal Şimşek, Türkiye Arkeoloji Enstitüsü Müdürü:

"Hierapolis (Pamukkale), antik dönemde Çürüksu Vadisi olarak bilinen çok verimli bir ova üzerinde kurulmuş. Hierapolis kutsal kent anlamına geliyor. Burada yapılan çalışmalar öncelikli olarak Seleukos Hanedanlığı zamanında yoğunlaşmış. M.Ö. 3. yüzyılda Helenistik dönemde kent devleti olarak kurulmuş."

SES 15 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri:

"Günümüzde Hierapolis'teki Roma hamamı ve açık hava tiyatrosu hala iyi korunmuş durumda. Öyle ki ziyaretçiler antik kentin ihtişamını ve refahını hala hissedebiliyor."

SES 16 (Çince): Chen Jijun, Zunyi Normal Üniversitesi Tarih, Kültür ve Turizm Yönetimi Fakültesi Dekanı:

"Hem Hailongtun hem de Hierapolis yaşam ve savunma işlevlerini birleştirmeyi başarmış. Bu nedenle Doğulu ve Batılı insanların barış arzusu paylaştığını görebiliriz."

SES 17 (İngilizce): Du Baiyu, Xinhua muhabiri:

"Çin ve Türkiye arasındaki benzerlik sadece doğanın bahşettiği benzer manzaralarda değil, aynı zamanda insanların doğa ve dünyayla uyum içinde yaşamak için yaptıkları sessiz seçimlerde de yatıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor.

(XHTV)