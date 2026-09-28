Haberler

HAB'ın faaliyetleri ve yatırımları, SSB Başkanı Haluk Görgün başkanlığında görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HAB'ın faaliyetleri ve yatırımları, SSB Başkanı Haluk Görgün başkanlığında görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SSB, HAB Müteşebbis Heyet Toplantısı'nın SSB Başkanı Haluk Görgün başkanlığında yapıldığını duyurdu. Toplantıda HAB'ın faaliyetleri ve devam eden yatırımlar değerlendirildi; savunma, havacılık ve uzay sanayisinin üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

(ANKARA) - Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, SSB Başkanı Haluk Görgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendiğini duyurdu.

SSB Başkanı Haluk Görgün başkanlığındaki toplantıda, HAB'ın mevcut faaliyetleri ile devam eden yatırımlar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca savunma, havacılık ve uzay sanayinin üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik gelecek dönem çalışmaları ele alındı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 388 sitede yayınlandı.
Kayıp büyük! Altın yatırımcısı için kara pazartesi

Altın yatırımcısı için kara pazartesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor şampiyonu Nefise Karatay hastanelik oldu: Ayakta duracak halim kalmadı

Survivor şampiyonu hastanelik oldu: Hasta yatağından paylaştı

Galatasaray'dan Sallai'ye ayrılık şartı

Galatasaray'da son karar: 20 milyon Euro'yu getiren onu alır
Erman Toroğlu'nun Yunan kadınlarıyla ilgili sözleri şaşkına çevirdi

Neler diyorsun hocam! Yunan kadınları için söyledikleri şoke etti
Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! Savcı tahliyesini talep etti

Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! İşte savcının talebi
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz

Trump’tan tüm dünyayı etkileyecek sinyal: Ciddi düşünüyoruz
Sınav ödülü 11 yaşındaki Furkan'ın kabusu oldu: Buzdolabından çıkardığı gibi patladı

Sınav ödülü 11 yaşındaki Furkan'ın kabusu oldu! Bomba gibi patladı