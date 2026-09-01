İsrail'in Filistinlilere Yönelik Zorla Göç Politikası

İsrail basınında, Tel Aviv yönetiminin bağımsız Filistin Devleti kurulması konusunu tartışmaya açmadığı gibi işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri toplu olarak zorla yerlerinden etmeye çalıştığı değerlendirmesine yer verildi.

Haaretz gazetesi yazarı Amira Hass, köşe yazısında İsrail'in nerede yaşarlarsa yaşasınlar Filistinlilerin hayatını dayanılmaz hale getirerek onları vatanlarını terk etmeye zorladığını ve bunu kendi iradeleriyle alınmış bir karar gibi göstermeye çalıştığını belirtti.

Hass, dünyanın ise bu duruma sessiz kaldığını ifade etti.

İsrailli yazar makalesinde İsrail'de birçok kişinin "sorunun Filistinlilerin varlığı olduğuna" inandırıldığına dikkati çekerek, bu kesimler için "Filistin halkını topraklardan silmenin" her geçen gün gerçeğe dönüşen korkunç bir çözüm haline geldiğini vurguladı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "silahlanma, öldürme ve Filistinlileri zorla yerinden etme" konusunda serbestlik tanıdığını kaydeden Hass, Gazze'de ise İsrail savaş pilotlarının bombalamalarını sürdürerek her gün daha fazla çocuğu öldürdüğünü kaydetti.

Filistinliler "yaşayan ölülere" dönüştürüldü

Hass, İsrail'in yaşamı ve geçim kaynaklarını hedef alan politikaları nedeniyle Gazze'deki 2 milyon Filistinlinin dar bir alana sıkıştırılarak "yaşayan ölülere" dönüştürüldüğünü ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail Maliye Bakanlığı politikalarının 3 milyon Filistinliyi ekonomik darboğaz altına aldığına dikkati çeken Hass, "İsrail ordusuna ait kontrol noktaları, bürokratik yasaklar ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının" ekonomik zorlukla mücadele eden Filistinliler üzerindeki yükü artırdığına işaret etti. ???????

Hass, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin önde gelen isimlerinin asıl hedefinin ise Filistinlileri zorla yerlerinden etmek olduğunu, bölge halkını kışkırtıp genel bir seferberliğe yol açacak "kutsal bir savaş" başlatmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA