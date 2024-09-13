Güzelbahçe'de kaybolan Aslıhan Miray Kabadayı sağlık durumu iyi olarak bulundu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Güzelbahçe ilçesinde 2 gündür aranan Aslıhan Miray Kabadayı, saat 14.30 sıralarında Seferihisar 19 Mayıs Parkı'nın çevresinde, polis ekipleri ve yakınları tarafından bir arkadaşıyla otururken bulundu. Kabadayı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hüseyin Emre GÖNÜLLÜ/SEFERİHİSAR (İzmir),