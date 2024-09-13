Güzelbahçe'de kaybolan Aslıhan Miray Kabadayı sağlık durumu iyi olarak bulundu
Güzelbahçe ilçesinde 2 gündür aranan Aslıhan Miray Kabadayı, Seferihisar 19 Mayıs Parkı'nda bulundu. Kabadayı'nın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Güzelbahçe ilçesinde 2 gündür aranan Aslıhan Miray Kabadayı, saat 14.30 sıralarında Seferihisar 19 Mayıs Parkı'nın çevresinde, polis ekipleri ve yakınları tarafından bir arkadaşıyla otururken bulundu. Kabadayı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hüseyin Emre GÖNÜLLÜ/SEFERİHİSAR (İzmir),