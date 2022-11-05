Güverteden okyanusa düşen ünlü iş insanı Dilek Ertek'in cansız bedeni bulunamadı

Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek dün Tahiti'de kruvaziyer gezisi sırasında güverteden okyanusa düştü. Yaşanan acı olay iş dünyasını derinden sarsarken Ertek'in cansız bedenine ise henüz ulaşılamadı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada aramaların ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de talihsiz bir kaza geçirdi.

TEKNEDEN DÜŞTÜ

Türkiye Tiffany CO'nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de içinde bulunduğu tekneden denize düştü.

CESEDİ HALA BULUNAMADI

Ertek'in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. İş insanına hâlâ ulaşılamazken, bölgede arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un Avukatı Didem Konaş Büyükpınar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk'un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek'in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete'ye gitmiştir. Dilek Ertek'in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete'de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır."

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olanNew York GIA'de pırlanta eğitimi aldı. 1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995'in sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.