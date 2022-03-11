Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği güvenlik nedeniyle taşındı, herkes personelin elinde tuttuğu portreye odaklandı - Haberler

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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği güvenlik nedeniyle taşındı, herkes personelin elinde tuttuğu portreye odaklandı

Haberler.com - Servet Uzun - Güncel
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Tüm dünyanın endişeyle izlediği Rusya-Ukrayna savaşı 16. gününde de devam ediyor. Güvenlik problemleri nedeniyle Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'ndeki personeller, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşındı. Taşınma esnasında bir büyükelçilik çalışanının Atatürk portresini de yanında aldığı anları paylaşan bir hesap, görenlere duygusal anlar yaşattı.

Günlerdir devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'ndeki personel tahliye edildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre personel Romanya sınırında bulunan Çernivtsi şehrine gönderildi.

KİŞİSEL EŞYALARIYLA BİRLİKTE ALDI

Öte yandan sosyal medyada dolaşan bir görüntü ise yürekleri dağladı. Bir Instagram hesabının paylaştığı gönderide bir büyükelçilik çalışanın binadan ayrılırken aldığı eşyaların arasında Mustafa Kemal Atatürk'e ait tablo göze çarptı.

Güvenlik nedeniyle Türkiye Kiev Büyükelçiliği taşındı, personel yanına aldığı Atatürk portresiyle duygusal anlar yaşattı

PAYLAŞIMA DÜŞÜLEN NOT

Paylaşıma, "Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nin tahliyesi sırasında bir elçilik çalışanı binadan aldığı Atatürk'ün portresiyle birlikte (11 Mart 2022) notu düşüldü. Paylaşıma kısa sürede yorum yağdı. Pek çok kullanıcı yapılan hareketi tebrik etti.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Güncel

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Trgtyldz:

Adam işinden oldu bitti. Cezaevine atılmasa bari.

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