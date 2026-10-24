Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Guterres, İsrail'in Batı Şeria'daki kısıtlamalarından derin endişe duydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Guterres, İsrail'in Batı Şeria'daki kısıtlamalarından derin endişe duydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli yerleşim alanlarına uyguladığı kısıtlamalardan derin endişe duydu. Sözcü Dujarric, El Halil yakınında iki İsrail askerinin öldüğü saldırı sonrası kısıtlamaların Filistinlilerin hareketini kısıtladığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Ekim (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli yerleşim alanlarına uyguladığı geniş çaplı kısıtlamalardan derin endişe duyduğunu söyledi.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric cuma günü yaptığı açıklamada, El Halil kenti yakınlarında iki İsrail askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından uygulanan kısıtlamaların Filistinlilerin hareket özgürlüğünü, temel hizmetlere erişimini ve geçim kaynaklarını ciddi şekilde kısıtladığını belirtti.

Sözcü, Guterres'in El Halil'de evlerin yıkıldığına ve Filistinlilerin yerlerinden edildiğine ilişkin haberlerden de endişe duyduğunu söyledi.

Dujarric, "Genel Sekreter, 2026 yılında İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının sayısının benzeri görülmemiş düzeye ulaştığını belirterek yaşanan şiddeti kınadı. Guterres, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuk uyarınca Filistin halkını bu tür saldırılardan koruma ve failleri yargı önüne çıkarma yükümlülüğünü hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Dujarric, Gazze'de çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesinden ve yaklaşan kış mevsimi öncesinde yardımlara yönelik ciddi kısıtlamalardan derin endişe duyduğunu belirterek, Guterres'in sivillerin korunmasına yönelik acil çağrısını yineledi. Açıklamada tüm taraflara şiddet eylemlerine derhal son verme, itidalli davranma ve gerilimi daha da artırabilecek adımlardan kaçınma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Xinhua
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü
Emziren anne 'Ya bebeğime bir şey olsaydı' diyerek paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı

Emziren anne paylaştı, ekipler soluğu fırında aldı
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler

Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı

Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi