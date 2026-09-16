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Guterres, Batı Şeria'nın, İsrail'in "ilhak baskısıyla" karşı karşıya olduğunu belirtti

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarının ve hukuksuz uygulamalarının devam ettiği işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin "ilhak baskısı" süreciyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarının ve hukuksuz uygulamalarının devam ettiği işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin "ilhak baskısı" süreciyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Guterres, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunun başlamasının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'da yaşadığı acıların "asla unutulmaması" gerektiğini aktaran Guterres, İsrail'in Gazze barış planının uygulanmasını kabul etmediğini, Batı Şeria'nın ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler üzerinden "ilhak baskısı" süreciyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri, " Batı Şeria'nın adım adım ilhak edilmesi durdurulmalıdır." dedi.

Bir soru üzerine Gazze Barış Kurulunun, sürecin ilerletilmesi konusunda İsrail yönetimi nedeniyle zorluklar yaşadığını vurgulayan Guterres, "Nitekim sözde birinci ve ikinci aşamaları ilerletmek için yapılan son girişimler yine İsrail'in muhalefetiyle karşılaştı." diye konuştu.

Guterres, BM olarak söz konusu planın ilerletilmesine odaklandıklarını belirterek, "Hamas'ın kademeli olarak silahsızlandırıldığı ve İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekildiği; tam insani erişimin sağlandığı ve Gazze ile Batı Şeria arasında bir bağlantı kurulması için koşulların oluşturulduğu" bir durum için çaba ortaya koyduklarını ifade etti.

BM Genel Sekreteri, "Böylece, iki devletli çözüm perspektifini canlı tutma gerekliliğini göz ardı eden bir Gazze çözümüyle karşı karşıya kalmamayı güvence altına almayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

BMGK'nin "felce uğramış" yapısını eleştirdi

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) mevcut yapısına ve dünyadaki sorunların çözümünde çok uluslu kurumların etkisiz kalmasına dikkati çeken Guterres, "Jeopolitik bölünmelerimiz var ve bu bölünmeler içinde, uluslararası hukuku bizzat ihlal eden ancak Güvenlik Konseyi'nde yer alan güçler bulunuyor; bildiğimiz üzere bu durum Güvenlik Konseyi'ni felce uğratıyor." dedi.

Guterres, bu nedenle BMGK bünyesinde reform yapılmasının "mutlak bir öncelik" olması gerektiğini söyledi.

Konunun bir güç meselesi olduğunu belirten Guterres, "Mesele, dünyamızda gücün dağılım ve kullanım biçiminin çok taraflı kurumların etkili bir şekilde hareket etmesine olanak tanımamasıdır." diye konuştu.

Guterres, BM üyesi devletlerin liderlerine, verilen sözlerin tutulması, BM şartının gereklerinin yerine getirilmesi ve uluslararası hukuka uyulması çağrısı yaptı.

Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesinin birinci, ikinci ve üçüncü öncelik olması gerektiğini vurgulayan Guterres, tüm tarafların, sivillere zarar veren her türlü eyleme son vermesi ve insani yardım operasyonlarının güvenli ve engelsiz bir şekilde yürütülmesini sağlaması gerektiğini belirtti.

Guterres, Hürmüz ve Babülmendep Boğazları ile çevresindeki seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin, uluslararası hukuka uygun olarak bütünüyle yeniden tesis edilmesini ve tarafların birbirine saygı göstermesini istedi.

Son zamanlarda yeniden alevlenen Ukrayna-Rusya savaşına da dikkati çeken Guterres, "Bu süreçte siviller büyük acılar çekiyor, küresel çapta zincirleme etkiler ortaya çıkıyor ve çatışmanın sona ereceğine dair bir işaret görünmüyor." dedi.

Guterres, iki ülke arasında "adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa giden ilk adım olarak derhal ateşkes sağlanması" çağrısını yineledi.

Kaynak: AA
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