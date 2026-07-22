Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı

FRANSIZ parlamentosu, 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımını yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Fransa parlamentosu, reşit olmayanları sanal medya kullanımının barındırdığı risklere karşı korumayı amaçlayan yasa tasarısını onayladı. Kabul edilen tasarı kapsamında, 15 yaşından küçük çocukların sanal medya platformlarına erişiminin engellenmesi ve çocukların endişe verici veya zararlı içeriklerden korunması hedefleniyor. İlgili hükümlerin bu yıl 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülürken, halihazırda hesabı bulunan 15 yaşından küçük kullanıcılara hesaplarını kapatmaları ya da yaş doğrulaması işlemlerini tamamlamaları için 1 Ocak 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanınacak.

Yasağın kapsadığı sanal medya uygulamaları arasında Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat'in yanı sıra; kullanıcıların etkileşime girmesine, içerikleri herkese açık olarak yaymasına veya kullanıcı topluluklarına katılmasına olanak tanıyan diğer platformlar da yer alıyor. Wikipedia gibi çevrim içi ansiklopediler ile eğitim veya bilim odaklı kaynak platformları ise bu kısıtlamanın dışında bırakıldı.

Atılan bu adımla birlikte Fransa, sanal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı