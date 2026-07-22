İsrail bayrağını arabayla ezdiler

İspanya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu ardından Madrid ve Barselona sokaklarında düzenlenen tarihi zafer kutlamaları, büyük siyasi protestolara da sahne oldu. Şehir merkezindeki meydanlarda toplanan coşkulu binlerce İspanyol taraftar, şampiyonluğu kutladığı sırada dikkat çeken bir eyleme imza attı.

İSRAİL BAYRAĞINA TEPKİ

Kutlama alanındaki gruptan bazı kişiler, caddeye serdikleri İsrail bayrağını hareket halindeki bir otomobilin altına alarak ezdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken, kalabalığın tezahüratlarla eyleme destek verdiği görüldü.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, taraftarların kutlamalar sırasındaki bu siyasi protestosu uluslararası kamuoyunda kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com