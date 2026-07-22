Haberler

İsrail bayrağını arabayla ezdiler

İsrail bayrağını arabayla ezdiler Haber Videosunu İzle
İsrail bayrağını arabayla ezdiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası zafer kutlamaları sırasında şehir merkezinde İsrail bayrağını arabanın altına alarak ezdi.

İspanya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu ardından Madrid ve Barselona sokaklarında düzenlenen tarihi zafer kutlamaları, büyük siyasi protestolara da sahne oldu. Şehir merkezindeki meydanlarda toplanan coşkulu binlerce İspanyol taraftar, şampiyonluğu kutladığı sırada dikkat çeken bir eyleme imza attı.

İSRAİL BAYRAĞINA TEPKİ

Kutlama alanındaki gruptan bazı kişiler, caddeye serdikleri İsrail bayrağını hareket halindeki bir otomobilin altına alarak ezdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken, kalabalığın tezahüratlarla eyleme destek verdiği görüldü.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, taraftarların kutlamalar sırasındaki bu siyasi protestosu uluslararası kamuoyunda kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarık8pc7d86z5:

helal olsun ispanya Allah sizi islamla şereflendirsin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Erdemirel:

AMİN

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıEdi 67:

israilie karşı bi İspanya olamadik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun

Yaptığı yorum Survivor yarışmacısını şoke etti: Denizi pisletiyorsun
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi

Cezaevindeki Haluk'a bir darbe daha

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi
Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır

Maç biter bitmez açıkladı: O isim Fenerlileri sevinçten çıldırtır
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor