Gürsel Tekin, Özgür Özel'e Atatürk'ün mirasının emin ellerde olduğunu söyledi

(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "Sayın Özgür Özel, Gazi'nin mirası bugün emin ellerdedir. Eğer o miras sizin elinizde kalsaydı, kimin eline düşeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel,

Gazi'nin mirası bugün emin ellerdedir. Eğer o miras sizin elinizde kalsaydı, kimin eline düşeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Tefecilerle iş tutanların, siyasi pazarlıklarla yol yürüyenlerin elinde bu mirasın nasıl bir hale geleceğini de gördük. Siz ve birlikte siyaset yaptığınız arkadaşlarınız, hukuki meşruiyeti tartışmalı bir kurultayla geldiğiniz makamları bugün sahiplenip başkalarına işgalci diyorsunuz. Oysa bugün CHP, sizin döneminizde yaşanan tartışmalardan arınmaya çalışıyor.

Bir de şu çelişkiye bakın: İşinize geldiğinde 'Biz yeni partiyiz, eski bagajlarımız yok' diyeceksiniz. İşinize geldiğinde '100 yıllık partinin mirası bizim' diyeceksiniz. Eski partinin bagajları mı size yük, mirası mı kıymetli? Atatürk'ün mirası; o partiyi bir dakika bile terk etmeyenlerin, bütün baskılara rağmen ayrılmayanların, bedel ödeyenlerin, koltuk hesabı yapmadan CHP için mücadele edenlerindir. Siz istediğiniz kadar bir binaya işgal altında deyin. Asıl mesele binanın kimin elinde olduğu değil, 100 yıllık mirasa kimin ne kadar sadık kaldığıdır. Atatürk'ün partisi kimsenin şahsi mülkü değildir. O miras, dün olduğu gibi bugün de CHP'ye ömrünü vermiş insanların emanetidir."

Kaynak: ANKA