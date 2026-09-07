Haberler

Fenerbahçe, tribünde kalp krizi sonucu vefat eden gazinin çocuklarına destek olacak

Fenerbahçe, tribünde kalp krizi sonucu vefat eden gazinin çocuklarına destek olacak Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe, tribünde kalp krizi sonucu vefat eden gazinin çocuklarına destek olacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi Gerçek Yaşar'ın oğlu ve kızına sahip çıkacaklarını belirterek "Gerçek Yaşar'ın oğlu Gazi ve kızı Zeren'in ağabeyleri, amcaları olarak onlara sahip çıkacağız" dedi.

  • Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını tribünde izlerken kalp krizi geçiren 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar hayatını kaybetti.
  • Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, vefat eden gazi Gerçek Yaşar'ın oğlu Gazi ve kızı Zeren'e sahip çıkacaklarını açıkladı.
  • Gerçek Yaşar, oğlu Gazi'yi hayatında ilk kez maça getirmek için bilet almıştı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi Gerçek Yaşar'ın oğlu ve kızına sahip çıkacaklarını belirtti.

DERBİYİ İZLEYEN FENERBAHÇELİ GAZİ, HAYATINI KAYBETTİ

Karagöz, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar'ın Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

FENERBAHÇE KULÜBÜ, ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKACAK

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Barış Karagöz, Gerçek Yaşar'ın hikayesinin kendilerini çok etkilediğini söyledi. Gerçek Yaşar ve oğlu Gazi Yaşar'ın uzun yolculuğun ardından stada ulaştığını dile getiren Karagöz, "Gerçek Yaşar, oğlu Gazi'yi hayatında ilk kez maça getirmek için çok ciddi emek vererek bilet almış. Oğlu ile ilk kez bu anı, mutluluğu yaşayacaktı." dedi.

Tribünde fenalaşan Yaşar'ın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığını aktaran Karagöz, "Sevenlerinin hepsine Allah sabır versin, gani gani rahmet eylesin. Bizi çok derinden etkiledi. Taraftarların bize verdiği emek inanılmaz. İnşallah Gerçek Yaşar'ın oğlu gazi ve kızı Zeren'in ağabeyleri, amcaları olarak onlara sahip çıkacağız. Geride kalanlara Allah sabır versin." diye konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! Çıkışta esti gürledi
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...
Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Aziz başkan gerekeni yaptı!
Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...

Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatına yeni düzen
Türkiye'nin yeni hava savunma gücü sahaya indi! İlk atışta tam isabet

Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu

Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu
Kiracıları bekleyen gerçek: Hesaplar değişebilir

Kiracıları bekleyen gerçek: Hesaplar değişebilir