Haberler

Gürsel Tekin: CHP’yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide buluşur

Gürsel Tekin: CHP’yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide buluşur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'nin 103'üncü yılına ilişkin, "CHP'yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide buluşur. Şimdi bu büyük eseri koruma ve daha da yükseltme zamanıdır. Bunun anahtarı ise birlik ve beraberliktir" dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'nin 103'üncü yılına ilişkin, "CHP'yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide buluşur. Şimdi bu büyük eseri koruma ve daha da yükseltme zamanıdır. Bunun anahtarı ise birlik ve beraberliktir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP 103 yaşında. Bir asrı aşan yolculuğunda nice badireyi atlattı; ayakta kaldı çünkü kişilerden ve dönemlerden büyüktür. CHP; Cumhuriyet'in kurucusu, ülkemizin modernleşme yürüyüşünün taşıyıcısıdır. Sıradan bir parti değil; Kurtuluş'un iradesinin, halk egemenliğinin ve çağdaşlaşmanın adıdır. CHP'yi kapatmayı savunanlar, Cumhuriyet ve modernleşme karşıtlarıyla aynı çizgide buluşur. Şimdi bu büyük eseri koruma ve daha da yükseltme zamanıdır. Bunun anahtarı ise birlik ve beraberliktir."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Aziz başkan gerekeni yaptı!
Otomotiv devi frene bastı! Land Rover 4 bin kişiyle yolları ayıracak

Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor

Kiev'den savaşın seyrini değiştirecek mesaj
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

Toplayıp toplayıp depoda çürümeye bırakmış! Akıbetleri belli oldu
Antalya’da 5 yıldızlı otelde savaş gerilimi! Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Lüks otelde savaş gerilimi! Turistler tekme tokat birbirine girdi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede

Suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede