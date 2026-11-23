(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, kurultay tartışmalarına ilişkin, "Kurultay elbette yapılır. Örgütün iradesi elbette tecelli eder. Ancak hiçbir kurultay tartışması, partimizin kurumsal bütünlüğüne verilen zararın üzerini örtemez. Hiç kimse kendi siyasi ikbalini Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinin önüne koyamaz" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, partisinin kurultay tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, parti içindeki kişisel hesaplaşmaların ve makam mücadelelerinin kurumsal bütünlüğe zarar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"CHP, kişisel hesapların, siyasi beklentilerin ve makam mücadelelerinin üzerinde bir partidir. Bu parti, bir kişinin değil; halkın, örgütün ve Cumhuriyet değerlerine bağlı milyonların partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu büyük çınarın geleceği, günlük siyasi hesaplara, koltuk mücadelelerine ve kişisel beklentilere teslim edilemez. Bugün yaşadığımız süreci yalnızca kurultay tartışmalarına indirgemek, meselenin özünden kaçmaktır. Partimizin demokratik iradesini, kurumsal yapısını ve örgüt bütünlüğünü hedef alan gelişmeler karşısında susmak da seyirci kalmak da kabul edilemez.

"CHP SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Herkes şunu çok iyi bilmelidir: CHP sahipsiz değildir. Partinin zor günlerinde sorumluluk almayanların, bugün yaşanan gelişmeler üzerinden siyasi pozisyon belirlemeye çalışması samimiyetle bağdaşmaz. Dün dayanışmadan kaçıp bugün söz sahibi olmaya çalışanlar, önce kendi siyasi tutumlarını sorgulamalıdır. Kurultay elbette yapılır. Örgütün iradesi elbette tecelli eder. Ancak hiçbir kurultay tartışması, partimizin kurumsal bütünlüğüne verilen zararın üzerini örtemez. Hiç kimse kendi siyasi ikbalini Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinin önüne koyamaz.

Bizim önceliğimiz makamlar değil, mücadeledir. Kişisel hesaplar değil, halkın çıkarlarıdır. Ayrışma değil, örgütsel dayanışmadır. Bugün milyonlarca vatandaşımız yoksullukla, işsizlikle, adaletsizlikle ve umutsuzlukla mücadele ederken CHP'nin enerjisini bitmeyen iç hesaplaşmalara harcamasına izin veremeyiz. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kişisel hesapların değil, örgütün ortak iradesinin yönettiği bir siyasi anlayışı savunuyoruz.

"KİMSE ÖRGÜTÜN İRADESİNİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Hiç kimse partimizin tarihsel mirasını kendi siyasi hesabına alet edemez. Hiç kimse örgütün iradesinin üzerinde değildir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi siyasi geleceğinin aracı haline getiremez. Bizler bu partinin geçmişine de geleceğine de sahip çıkacağız. Hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, adaleti ve örgüt iradesini savunmaktan bir adım geri atmayacağız.

Unutulmasın ki Cumhuriyet Halk Partisi, kişilerin gelip geçici siyasi hesaplarından çok daha büyüktür. Bu parti kimsenin şahsi mülkü değildir. Bu parti halkındır, örgütündür, Cumhuriyet'indir! Partimizin birliğine, bütünlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak bir tercih değil, tarihsel bir sorumluluktur. Ya ortak sorumluluk ve dayanışma ya da kişisel hesapların karşısında örgütün kararlı duruşu."

Kaynak: ANKA