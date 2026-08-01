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Gürsel Erol: CHP devleti yönetme iddiasını ortaya koymalı

Gürsel Erol: CHP devleti yönetme iddiasını ortaya koymalı
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin önümüzdeki dönemde devleti yönetme iddiasını güçlü biçimde ortaya koyması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin önümüzdeki dönemde devleti yönetme iddiasını güçlü biçimde ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki süreçte CHP kadroları, devleti yönetebilme iddiasını ortaya koymalıdır. CHP, iktidar olamadığı dönemlerde bile devletin ciddiye aldığı, önemsediği; hükümetler üzerinde her zaman yaptırım gücü ve caydırıcılığı olan bir parti olmuştur. Bugün de yapılması gereken, devletle çatışan bir siyasi söylem değil; hükümetle hizmette rekabet eden ve yarışan bir siyasi söylem geliştirmektir."

Kaynak: ANKA
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