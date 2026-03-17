Güroymak'ta çocuklara bayramlık kıyafet desteği

Güroymak'ta çocuklara bayramlık kıyafet desteği
İHH, Bitlis'in Güroymak ilçesinde bayram öncesi çocuklar için kıyafet yardımında bulundu. Hayırseverlerin katkılarıyla alınan kıyafetler, çocuklara teslim edildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çocuklara bayramlık kıyafet desteğinde bulunuldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), ilçede çocuklar için yardım çalışması yürüttü.

Hayırseverlerin desteğiyle alınan kıyafetler, bayram öncesi çocuklara teslim edildi.

İHH Güroymak Temsilcisi Ergin Tokay, bağışçı ve gönüllülere teşekkür etti.

Çocukların bayrama mutlu şekilde girmesinden mutluluk duyduğunu belirten Tokay, "Toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu tür yardım faaliyetlerini artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yapılan her bağışın bir çocuğun yüzünde tebessüme dönüştüğünü görmek bize daha da sorumluluk yüklüyor." dedi.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin
