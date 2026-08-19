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Adalet Bakanı Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi yayımlandı

Adalet Bakanı Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi yayımlandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi"nin yayımlandığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi"nin yayımlandığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büroların 4. Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti. Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Hakim ve Savcılar Kurulumuz tarafından 4. Yargı Reformu Stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi' yayımlandı. Bu bürolarımızla;

Uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek. Hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edecek. ?İdari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretecek. ?Kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek.? ?Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz.

Tüm çalışmalarımızı mahkemelerin bağımsızlığına, hakimlik teminatına ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkesine titizlikle bağlı kalarak yürüteceğiz. Teknolojinin imkanlarından da yararlanarak vatandaşlarımız ile yargı birimleri arasındaki bağı güçlendirecek; gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız. Rehberin yargı teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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