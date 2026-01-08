Haberler

Gürcistan Devlet Balesi, "Fındıkkıran" ile Türkiye'ye geliyor

Güncelleme:
Gürcistan Devlet Balesi, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ünlü eseri 'Fındıkkıran' ile İstanbul ve Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Balerin Nina Ananiashvili'nin sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek gösterimler, Ocak ve Aralık aylarında sahnelenecek.

Gürcistan Devlet Balesi, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin başyapıtı "Fındıkkıran" (The Nutcracker) ile Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak.

PIU Entertainment'dan yapılan açıklamaya göre, balerin Nina Ananiashvili'nin sanat yönetmenliği ve koreografisiyle sahnelenen gösteri İstanbul ve Ankara'da izleyici karşısına çıkacak.

Edinburgh Uluslararası Festivali'nde 2008 yılında "Herald Angels Ödülü" verilen Gürcistan Devlet Balesi, 15,16 ve 17 Ocak'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, 18 ve 19 Ocak'ta ise Ankara ATO Congresium'da sahnelenecek.

Ocak ayındaki performanslara gösterilen ilginin ardından topluluk Aralık'ta yeniden Türkiye'ye gelme kararı aldı. Ankara ATO Congresium'da 20 Aralık, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde 26 Aralık'ta seyircilerle buluşacak gösterimler için biletler, yarın itibarıyla satışa sunulacak.

