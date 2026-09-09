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Gürcistan'dan kalkan iki kişilik özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan'dan kalkan iki kişilik özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
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- Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçakta bulunan iki kişiyi kurtardı

Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan iki kişilik özel uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı.

Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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