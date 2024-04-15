- Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı protestoları devam ediyor: 14 gözaltı

TİFLİS - Gürcistan'da geçtiğimiz yıl gösterilere yol açan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik protestolar devam ederken, parlamento önünde akşam saatlerinde düzenlenen gösteride 14 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl büyük tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik protestolar devam ediyor. Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde akşam saatlerinde bir araya gelen binlerce kişi, tartışmalı yasanın yeniden parlamentoya sunulmasına tepki gösterdi. Gösterinin ilerleyen dakikalarında protestocular ile polis arasında arbede çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda 1 polisin yaralandığı ve 14 göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Kolluk kuvvetleri, eylemi düzenleyenlere ve katılımcılara İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yasal gerekliliklerine uymaları, özgür toplanma ve ifade özgürlüğünün yasal sınırlarını aşmamaları, eylemin katılımcılarına ise defalarca çağrıda bulundu. Yasal gereklilikler dikkate alınarak kamu düzeninin bozulması, kolluk kuvvetlerine direnme ve sözlü tacizde bulunmaları nedeniyle 14 kişi gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga

Yasa tasarısını sunan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, tasarı hakkında konuşma yaptığı sırada muhalefetteki Vatandaşlar Partisi Milletvekili Aleko Elisaşvili'nin saldırısına uğramıştı. Yasanın Rusya'yla bağlantısı olmadığını savunan Mdinaradze'ye hakaret eden Elisaşvili, sözlü saldırısına yumrukla devam etmişti. Elisaşvili'nin yumruklu saldırısının ardından iktidar ve muhalefetteki milletvekilleri de birbirine girmişti. Bazı milletvekillerinin hafif yaralandığı olayda, Hukuk Komitesi'ndeki görüşmelere kısa bir ara verilmişti.

"Yabancı Etkilerin Şeffaflığı" yasa tasarısı

Gürcistan'da iktidara yakın Halkın Gücü Partisi'nin "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısını Mart 2023'te parlamentoya sunmasının ardından protestolar başlamıştı. Protestocuların "Rus yasası" olarak nitelendirdiği yasa tasarısına göre yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum ve medya kuruluşları, her yılın ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Kaydı yapmayanlar 25 bin lari (yaklaşık 300 bin lira) para cezasına çarptırılacak. Yasanın kabul edilmesinin Gürcistan'da basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı ve ülkenin Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecine zarar vereceği belirtiliyor. Göstericiler ve muhalefet partileri, yasa tasarısının Rusya'daki "Yabancı Ajanlar Yasası"na benzediğini ifade ediyor. Ayrıca ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de söz konusu yasaya tepki gösteriyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, ülkedeki şiddetli protestoların ardından 9 Mart 2023'te yasa tasarısının geri çekildiğini açıklamıştı. Söz konusu yasa tasarısı bu yıl 8 Nisan tarihinde yeniden parlamentoya sunuldu.

"Kuruluşların finansmanı şeffaf değil"

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ülkesinde faaliyet gösteren STK'ların finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını ifade ederek, uluslararası kuruluşların Gürcistan'daki STK ve basın kuruluşlarına sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirtmişti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişivili ise yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını belirterek, hükümeti ülkenin AB ile entegrasyonunu "sabote etmekle" suçladı.