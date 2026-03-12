Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan 13, Ulusal Seviyede Aranan 3 Kişi Gürcistan'da Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Interpol-Europol koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar sonucu Gürcistan'da kırmızı bültenle aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin Türkiye'ye iade işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

(ANKARA) – İçişleri Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişinin Gürcistan'da yakalandığını ve şüphelilerin Türkiye'ye iade işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda kırmızı bültenle aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 3 kişinin Gürcistan'da yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin Türkiye'ye iade işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, istihbarat ve KOM başkanlıkları ile Gürcistan polis teşkilatının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda aranan şüpheliler yakalandı.

Açıklamada, kırmızı bültenle aranan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan H.A., U.Ö. ve R.S. isimli kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Bakanlık, şüphelilerin Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirildi.

Kaynak: ANKA
