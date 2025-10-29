Tiflis'te Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcü bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Gürcistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesaj okundu.

Yerel basının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Büyükelçi Orbay, programa katılan herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin, güçlü diplomasisi, ordusu ve tecrübesi ile etkili ve güvenilir bir ülke olduğunu belirten Orbay, "Bölgemizde ve dünyada artan sınamalara rağmen uluslararası camianın en güçlü ve saygın devletleri arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Orbay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Türkiye'nin kurtuluşunda ve yükselişinde emeği geçen herkesi rahmetle ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın stratejik ortağı olduğunu kaydeden Orbay, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini vurguladı.

"Türkiye, Gürcistan'ın güvenilir komşusudur"

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili de "Bugün sizlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Papuaşvili, "??Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağı, en büyük ticaret ortağı ve güvenilir komşusudur." ifadesini kullandı.

Papuaşvili, Türkiye'nin bölgede istikrarın sağlamasına önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik sarsılmaz desteğini ve Karadeniz ile Güney Kafkasya bölgelerinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

İki ülke halklarının, demokrasi ve egemenliğe sahip çıktığını belirten Papuaşvili, "Halklarımızın demokratik seçimler yoluyla ifade ettiği iradeye olan saygı, Türkiye ile stratejik ilişkimizin her zaman temel taşı olmuştur." dedi.

Haziranda Türkiye'deki temasları kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldiğini anımsatan Papuaşvili, "Ülkelerimizin meclisleri, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin temel taşlarıdır." dedi.

Ağustosta Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşmasını parafladıklarını hatırlatan Papuaşvili, Güney Kafkasya bölgesinde uzun vadeli barışın sağlanması için önemli gelişmelerin olduğunu dile getirdi.

Papuaşvili, "Gürcistan ve Türkiye, birlikte Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ve halklarımıza fayda sağlayacak tarihi bir fırsat koridoru oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Papuaşvili, "Gürcistan, bu süreci güçlü şekilde destekliyor." diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyonun verildiği otel binasına Türk bayrağı yansıtılırken, Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi de Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.