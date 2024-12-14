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Gürcistan'da 6. Cumhurbaşkanı Seçimi Başladı

Gürcistan'da 6. Cumhurbaşkanı Seçimi Başladı
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Gürcistan'da 300 üyesi bulunan Seçim Kurulu, iktidardaki 'Gürcü Hayali' Partisi'nin tek adayı Mikheil Kavelaşvili için oy vermeye başladı. Ülkede gerçekleşen bu seçim, 1991'de yeniden kazanan bağımsızlık sonrası yapılan ilk cumhurbaşkanı seçimi. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimin meşruiyetini sorguladı ve protestolar bekleniyor.

Gürcistan'da Seçim Kurulunun 300 üyesi, 6. cumhurbaşkanını belirlemek üzere parlamentoda oy vermeye başladı.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin gösterdiği tek aday Mikheil Kavelaşvili'nin yer aldığı cumhurbaşkanı seçimi, Tiflis'teki Parlamento binasında başladı.

Cumhurbaşkanını ilk kez 300 kişilik Seçim Kurulu seçecek

Bağımsızlığını 1991'de yeniden kazanan Gürcistan'da 6. Cumhurbaşkanı, 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle 300 kişilik Seçim Kurulu tarafından seçilecek.

Yeni cumhurbaşkanını belirleyecek Seçim Kurulu, 150 milletvekilinin yanı sıra Abhazya ve Acara Yüksek Konseyinin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerin temsilcilerinden oluşuyor.

Ülkede 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçiminin sonuçlarını tanımadıkları için oy verme sürecine muhalefetteki 61 milletvekili katılmıyor.

Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için 300 üyeden en az 151 kişinin oy vermesi gerekiyor.

Tiflis'te yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme sürecinin 14.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Oy verme sürecinin ardından bir saat içinde sonuçların açıklanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den seçime tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dünkü açıklamasında parlamentodaki cumhurbaşkanı seçiminin kendisi için meşru olmadığını belirtti.

Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım." ifadelerini kullandı.

Zurabişvili'nin açıklamalarını eleştiren Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise yeni seçilecek cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.

Papuaşvili, anayasayı ihlal etmekte suçladığı Zurabişvili'nin 29 Aralık'ta görevden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.

Öte yandan, gün içinde seçime karşı olanların protesto düzenlemesi bekleniyor.

Seçimde tek aday, eski futbolcu ve Milletvekilli Kavelaşvili

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, eski futbolcu ve Milletvekilli Mikheil Kavelaşvili'yi 27 Kasım'da cumhurbaşkanı seçimi için aday göstermişti.

Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen Kavelaşvili, 2016'da Gürcü Hayali Partisinden milletvekilli olarak parlamentoya girdi.

2020'de de aynı partiden milletvekilli seçilen Kavelaşvili, 28 Haziran 2022'de Gürcü Hayali Partisinden ayrılarak diğer milletvekillileriyle Halkın İktidarı Partisini kurmuştu.

Gürcistan'da ekimde düzenlenen parlamento seçimlerini tanımayan muhalefet partileri ise cumhurbaşkanı seçimini meşru görmeyerek aday çıkarmadı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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