Tiflis'te 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'nın ev sahipliğinde büyükelçilikte gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş adamları, Tiflis'teki Türk vatandaşları ve diğer davetlilerin katıldığı etkinlikte konuşan Arı, programa gelenlere teşekkür etti.

Bugün tüm şehitleri saygıyla andıklarını kaydeden Arı, şu ifadeleri kullandı:

"Anma törenimiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına karşı koyan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan ve hainlerin açtıkları ateş sonucunda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ruhlarının şad olması temennimizle bu sabah Tiflis'teki camide Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı."

Terörizmin, uluslararası barış ve güvenliğin karşısındaki en büyük tehditlerden biri olduğuna işaret eden Arı, "Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde ve bölgelerinde farklı terör örgütlerinin yol açtığı yıkıma şahit oluyoruz." diye konuştu.

Arı, Türkiye'nin teröre en çok kurban veren ülkelerden biri olarak ulusal düzeyin yanı sıra uluslararası alanda da terörizmle mücadele faaliyetlerinde ön saflarda yer almaya devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu vizyonla ve daha etkin mücadele mekanizmalarının oluşturulması amacıyla ikili ve çok taraflı platformlardaki girişimlerimizi sürdürmekteyiz. 15 Temmuz 2016 gecesi devlet ve millet olarak darbe görünümlü bir işgal girişimine en güçlü şekilde mukavemet gösterdik."

Yurt dışı destekli bir terör örgütü olan FETÖ'nün karanlık yüzünü 15 Temmuz'da dünyaya gösterdiğini ifade eden Arı, "253 vatandaşımızın ölümünden sorumlu olanlar adalete ve o gece hayatını ortaya koyan Türk milletine hesap vermektedirler." dedi.

FETÖ'nün faaliyetleri hakkında bilgi paylaşan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, FETÖ ve diğer ulusal ve uluslararası tehditlere karşı yılmadan ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu çabalarımız ve uluslararası işbirliğimiz sayesinde örgütün küresel faaliyetleri akamete uğratılmıştır ve uğratılmaktadır. Buna karşın bu terör örgütü mağdur söylemiyle basında tekrar görünür olmaya ve asılsız haberler yaymaya çalışmaktadır. Terör tehdidine karşı kalıcı çözüm ancak uluslararası düzeyde somut işbirliğiyle sağlanabilir. Bu bakımdan, devletler arasındaki işbirliği daha da önem kazanmaktadır."

Büyükelçi Arı, "Milletimizin iradesi 15 Temmuz 2016 tarihinde olduğu gibi bundan sonra da FETÖ terör örgütüyle mücadelemizde en büyük teminatımızdır. Türkiye'nin bu mücadelesinde destek veren devlet ve toplumlar da Türk milletinin kalbindeki özel yerini koruyacaktır." ifadelerini kullandı.