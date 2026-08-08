Gürcistan Devlet Başkanı: 2008 Savaşı'nı Önleyemeyen Hükümet Güçsüzdü

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, dönemin Tiflis hükümetinin 2008'de Rusya- Gürcistan Savaşı'nın başlamasını önleyemediğini söyledi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Başbakan İrakli Kobakhidze ile Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve "Güney Osetya Savaşı" olarak da bilinen savaşın 18. yıl dönümü vesilesiyle başkent Tiflis yakınlarında Gürcü askerlerinin defnedildiği "Mukhatgverdi Kardeşler Mezarlığı'nı" ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kavelaşvili, Gürcistan'ın bugün bağımsız bir devlet olduğunu ifade etti.

Kavelaşvili, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ve ekibini 2008'de ülkesine ihanet etmekle suçlayarak "18 yıl önce, devletimiz savaş durumunu ve yaşanan trajediyi önleyemeyen tamamen güçsüz bir hükümet tarafından yönetiliyordu. Bu, onların şahsi sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Kavelaşvili, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün barış yöntemleriyle sağlanması için çaba sarf etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Ülkesinin Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin Rusya'nın işgali altında olduğunu belirten Kavelaşvili, "Dünyadaki herkes şunu anlamalıdır ki, Gürcistan vatandaşı olan hiç kimse, hiçbir aşamada, bu toprakların Gürcistan'dan bağımsız kalmasına izin vermeyecektir. Bu, bir gerçektir ve kimse bunu inkar edemez." diye konuştu.

"Rusya, Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal etti"

Başbakan Kobakhidze de Rusya'nın 2008'de ülkesinin topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğine işaret ederek "İşgal bir suçtur." dedi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Saakaşvili hükümetinin, savaşın Gürcistan tarafından başlatıldığına dair bazı maddeleri içeren Avrupa Birliği (AB) Konseyi Kararı'nı imzaladığını anımsatan Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Savaşı başlattığı için Saakaşvili'nin kanlı rejimini suçluyoruz. Bu ülkenin o dönemde resmen hain bir başkomutanı vardı. Kahramanlarımız, sözde başkomutanımızın hain, yabancı güçlerin emriyle hareket eden bir yabancı ajan olması nedeniyle kendilerini feda ettiler. Gerçek, bu. Saakaşvili ve rejiminin ihanetinin işgali hiçbir şekilde örtbas edemeyeceğini bir kez daha tekrarlıyorum çünkü topraklarımızın işgali Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu, kanıtlanmış bir gerçektir."

Kobakhidze, Gürcü ordusunun bu savaş sırasında bir suç işlemediğinin ve insan haklarını ihlal etmediğinin altını çizerek bunların Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanında (UAD) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) kanıtlandığını bildirdi.

Burada konuşan Papuaşvili de Kavelaşvili ile Kobakhidze gibi eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'yi ülkesine ihanet etmekle suçlayarak "2008'de savaş olmasaydı, büyük olasılıkla Ukrayna'da da savaş olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Kaynak: AA