Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Uçakta Şehit Olan Astsubay Aykut'un Ailesine Şehadet Haberi Verildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki aileye şehadet haberi ulaştırılırken, Türk bayrağı asıldı.
Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.
Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut'a, şehadet haberi yetkililerce verildi.
Ailenin yaşadığı evin önündeki sokağa Türk bayrağı asıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.
Baba Ünal, oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel