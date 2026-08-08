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Antalya'da Dereye Devrilen Otomobilde Tatilci Hayatını Kaybetti

Antalya'da Dereye Devrilen Otomobilde Tatilci Hayatını Kaybetti
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Belçika'dan tatile gelen Alper Tuğrul (27), kontrolünü kaybettiği otomobilin Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Ekipler, araçta başka kişinin olmadığını belirledi; cenaze otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü Alper Tuğrul (27) hayatını kaybetti. Belçika'dan Antalya'ya tatile geldiği öğrenilen Tuğrul'un cansız bedeni ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Belçika'dan tatil amacıyla Antalya'ya gelen Alper Tuğrul'un kontrolünü yitirdiği Belçika plakalı otomobili, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yol kenarındaki dereye devrildi. Ters dönen otomobildeki Tuğrul araçtan çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler bir bölümü su içerisinde kalan otomobildeki Tuğrul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı. Vinçle sudan çıkarılan otomobilde başka kimsenin olmadığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Alper Tuğrul'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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