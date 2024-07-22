Günlük Haberler

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini açıklayacak, TÜİK yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak, DİSK'in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler anılacak, TGS İzmir şubesi basın açıklaması yapacak, barolar sokak hayvanlarına tepki gösterecek, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası basın açıklaması yapacak, CHP MYK toplanacak, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam edecek, Kamu Sendikaları Platformu basın açıklaması yapacak, Aylin Nazlıaka ve Mahinur Özdemir Göktaş bir araya gelecek.
10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - TÜİK, haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - DİSK'in Kurucu Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Türkler, katledilişinin 44'üncü yılında mezarı başında anılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
11.00- TGS İzmir şubesi, "Gazeteciler Yürüyor, Geçinemiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
12.00 - Farklı illerden gelen baroların temsilcileri, TBMM'de komisyonda görüşmelerine devam edilecek olan sokak hayvanlarına "ötanazi" öngören kanun teklifine tepki amacıyla Kuğulu Park'ta basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA)
12.30- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından, "yetki gasbı" konusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
13.00 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI / ANKARA)
14.00- Sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasını öngören ve geçen hafta tartışmalar nedeniyle ertelenen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam edilecek.(ANKARA)
14.00 - Kamu Sendikaları Platformu, ILO Türkiye Ofisi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA )
14.30 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TBMM'de bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA)
Anka Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...