Günlerdir süren Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında emniyet şeridi etkili oldu - Haberler

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Günlerdir süren Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında emniyet şeridi etkili oldu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Marmaris'te günlerdir devam eden orman yangını dün kontrol altına alındı. Sahada soğutma çalışmaları yapılırken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 bin 500 hektar alanın kül olduğunu açıkladı. Öte yandan alevlerin kontrol altına alınıp daha da büyümesini engelleyen ise ormanlardaki emniyet şeritleri oldu. Uzmanlar bu yöntemin, yangınlara karşı hem daha etkili hem de ucuz olduğu görüşünde hemfikir.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 5 gün önce başlayan yangında yaklaşık 4 bin 500 hektarlık alan kül oldu. Marmaris yangınında emniyet şeridi yönteminin kullanılması ise alevlerin daha büyük alanlara yayılmasını önledi.

Günler sonra kontrol altına alınan Marmaris yangınında emniyet şeridi etkili oldu

Orman Yangınları Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Nevşi, yangın emniyet şeritlerinin ormanın sırt bölgelerine açılmasının önemine dikkat çekti. Nevşi, "Sırtlarda açılmış ve servi perdeleriyle hem rüzgara hem de alevlere karşı ihata edilmiş ormanlarda yangın çok rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Bu yöntem ekolojik olduğu kadar diğer yöntemlere oranla çok daha etkili ve ucuz bir yöntemdir." dedi.

Günler sonra kontrol altına alınan Marmaris yangınında emniyet şeridi etkili oldu

Çok şiddetle ilerleyen bir orman yangınını her yerine su atarak söndürmenin son derece güç olduğuna dikkati çeken Nevşi, şerit yönteminin farkını şöyle anlattı: "Büyük yangınlarda çok yüksek derecede enerji açığa çıkar. Bu tür yangınlarda da zaten yangın cephesi dediğimiz yangının ileriye doğru ilerlemesini sağlayan ve alev almış olan kısmı su ile söndürmek zorlaşır. Ancak yangın emniyet şeritleri belli yerlerde sırtlara doğru yapılır ve yanlarına servi gibi güç yanan ve rüzgarı da engelleyen şeritler konulursa çok rahat kontrol altına alınabilir. Şeritler, yangına neden olan rüzgar yönüne dik sırtlarda yapılmalıdır."

Günler sonra kontrol altına alınan Marmaris yangınında emniyet şeridi etkili oldu

Yangın emniyet yolları ve yangın emniyet şeritleri üzerinde yanıcı madde bulunmayan genişlikleri 6-15 m olan, yangın çıkmadan önce doğal ve yapay engellerden yararlanılarak yapılan, çıplak veya örtülü olan ve yangının yayılmasını engelleyen alanlar olarak biliniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Marmaris Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ic Minnak:

Zaten etkili baska birseyimiz de yok. 30 ucak gereken yere 4 ucak yollaniyor. Maksat dostlar alisveriste gorsun.

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