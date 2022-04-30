Güneydoğu için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

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Güneydoğu için gök gürültülü sağanak uyarısı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Güneydoğu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde halen devam eden gök gürültülü sağanağa ilişkin uyarıda bulunuldu.

Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde halen devam eden gök gürültülü sağanağa ilişkin uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güneydoğu kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanağın, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney ile doğu, Gaziantep'in kuzey ve doğu, Diyarbakır'ın güney ve batı ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel ile aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Diyarbakır, Güneydoğu, Malatya, Türkiye, Güncel, Haberler

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