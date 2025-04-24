Güneydoğu Anadolu'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Hakkari, Van ve Şırnak'ın bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklediğini duyurdu. Ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van'ın güney ve doğusu ile Şırnak'ın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel