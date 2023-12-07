Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Deprem ve Etkileri Konferansı Gerçekleştirildi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Deprem ve Etkileri Konferansı, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Konferansa, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansta, depremlerde yıkılan ve hasar alan binalarla ilgili yapılan araştırma ve çalışmaların önemi vurgulandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Deprem ve Etkileri Konferansı gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Türkan Kejanlı, konferansın açılışında, depremlerde yıkılan ve hasar alan binalarla ilgili yapılan araştırma ve çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Kejanlı, "Kahramanmaraş depremi ve öncesinde yaşanan diğer depremlerde ağır hasarlar alan yapılar bugün yaşadığımız binaların güvenliğini bir kez daha konuşmamız gerektiğini hatırlatmıştır." dedi.

Öğretim Görevlisi Aysel Yılmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen konferansta, Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu bir sunum yaptı.