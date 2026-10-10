Güney Sudan hükümeti Lakes'te kabile çatışmalarında 71 kişinin öldüğünü açıkladı

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JUBA, 10 Ekim (Xinhua) -- Güney Sudan hükümeti, Lakes eyaletinde kabileler arası çatışmalarda aralarında askerlerin de bulunduğu 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bilgi, İletişim, Teknoloji ve Posta Hizmetleri Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada Rumbek kasabasında rakip kabileler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlık, "İlk bilgilere göre yaklaşık 71 kişi yaşamını yitirdi, ancak ölü ve yaralıların kesin sayısı henüz doğrulanmadı" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, biri yüzbaşı, üçü astsubay olmak üzere dört askerin hayatını kaybettiği ve Rumbek'te sükuneti sağlamak amacıyla ordu, polis ve istihbarat birimlerinden oluşan ortak güvenlik güçlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rumbek kasabası şu anda hükümet güvenlik güçlerinin kontrolü altında. Normal yaşamın yeniden tesisi ile sivillerin ve mallarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor" denildi.

Açıklamaya göre, çatışmalara katılan silahlı sivillerden bazıları gözaltına alınırken, dört silah ele geçirildi.

Kaynak: Xinhua