BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: Güney Sudan, 600.000'den Fazla Mülteciye Ev Sahipliği Yapıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Güney Sudan'da Aralık 2025 itibarıyla 161.400 haneye ev sahipliği yapan 605.062 mülteci ve sığınmacının bulunduğunu açıkladı. Çoğunluğunu Sudanlıların oluşturduğu mülteci nüfusunun büyük bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşuyor.

JUBA, 15 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Aralık 2025 itibarıyla Güney Sudan'ın ülke genelindeki 29 bölgede, 161.400 haneye tekabül eden 605.062 mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaptığını duyurdu.

UNHCR tarafından çarşamba günü yayımlanan raporda, söz konusu rakamın 601.814 kayıtlı mülteci ile 3.248 sığınmacıyı kapsadığı belirtildi.

Mülteci nüfusunun 571.071 kişiyle büyük çoğunluğunu Sudanlıların oluşturduğu kaydedilen raporda; bu grubu sırasıyla 14.737 kişiyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 7.795 kişiyle Etiyopya, 6.276 kişiyle Eritre, 2.897 kişiyle Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2.286 kişiyle diğer ülke vatandaşlarının izlediği bildirildi.

BM ajansı, mültecilerin yüzde 49'unun 0-59 yaş arası kadınlardan, yüzde 76'sının ise kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Raporda ayrıca, Eritre ve Etiyopya vatandaşlarının Güney Sudan'daki en kalabalık sığınmacı gruplarını oluşturduğu, bu ülkeleri Burundi, Uganda ve Somali'den gelenlerin takip ettiği aktarıldı.

Kaynak: Xinhua
