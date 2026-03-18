Güney Kore, bir yapay zeka merkezine ev sahipliği yapmak için niyet mektubu imzaladı

Güney Kore hükümeti, 6 Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşuyla, ülkede yapay zeka için küresel bir merkez kurulması amacıyla işbirliği yapılması dolayısıyla hazırlanan niyet mektubuna imza attı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanlık ofisi, yetkililer tarafından ülkede yapay zeka konusunda küresel bir merkez kurulması amacıyla işbirliği yapma niyetinin ortaya konulduğu bir niyet mektubuna imza atıldığını duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanan mektubun imza törenine, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok katıldı.

Mektuba, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Göç Örgütü, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilileri ve Güney Kore tarafından da Bilim Bakanlığı yetkilileri imza attı.

Güney Kore hükümeti, yapay zeka merkezini "küresel sorunlara yapay zeka temelli çözümler üretmek üzere BM organlarını ve Güney Kore'nin özel ve kamu sektörlerini bir araya getiren bir platform" olarak tanımlıyor.