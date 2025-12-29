Güney Koreli bakan, Rusya ve Kuzey Kore işbirliğinin güvenlik istikrarsızlığını artırdığını söyledi

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Rusya ile Kuzey Kore arasında derinleşen askeri işbirliğinin, Kore Yarımadası çevresindeki güvenlik istikrarsızlığını artırdığını savundu.

Yonhap'ın haberine göre Ahn, "ABD ile ittifak" konulu bir forumda Kuzey Kore-Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ahn, "Kuzey Kore, Rusya ile askeri işbirliği yoluyla nükleer ve füze yeteneklerini geliştiriyor ve konvansiyonel güçlerini modernize ediyor." dedi.

Söz konusu işbirliğine dikkati çeken Ahn, bunun "sadece Kore Yarımadası için değil, uluslararası toplum için de ciddi bir meydan okuma" olduğunu ileri sürdü.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.