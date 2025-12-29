Haberler

Güney Koreli bakan, Rusya ve Kuzey Kore işbirliğinin güvenlik istikrarsızlığını artırdığını söyledi

Güncelleme:
Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki derinleşen askeri işbirliğinin Kore Yarımadası çevresinde güvenlik istikrarsızlığını artırdığını belirtti. Ahn, bu işbirliğinin uluslararası toplum için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Haberler.com
500

