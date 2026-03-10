Güney Kore, Orta Doğu'daki krize karşı petrol rezervlerini güvenceye almak istiyor

Güney Kore'de hükümet, Orta Doğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları üzerine ülkede yabancı rafinerilere ait 7 milyon varile yakın ham petrolü satın almayı değerlendiriyor.

Yonhap ajansının haberine göre, aralarında iktidardaki Demokratik Partiden (DP) milletvekillerinin de yer aldığı yetkililer, ülkenin enerjide sürdürülebilirliğini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda, yetkililer ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını Orta Doğu'nun ötesindeki bölgelere çeşitlendirme yollarını da değerlendirdi.

Söz konusu toplantının ardından basına konuşan DP Milletvekili Oh Gi-hyoung, "Güney Kore, yabancı şirketlerin ülkemizde depoladığı ham petrol üzerinde öncelikli satın alma hakkını kullanabilir." dedi.

Güney Kore'de depolama tesislerinde tutulan ve yabancı rafinerilere ait 6,86 milyon varil ham petrol bulunuyor.

Milletvekili Oh, petrol ürünlerine ilişkin fiyat manipülasyonu ve diğer yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerin başlatılacağını da duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.