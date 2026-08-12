Haberler

Güney Kore ordusundan yapay zeka ve robot hamlesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore ordusu, nüfus düşüşüyle azalan personel sayısı nedeniyle bakım ve lojistikte yapay zeka, robot ve otonom sistemlere yöneliyor. ArmyTiger L kapsamında akıllı bakım ve otonom lojistik testleri sürüyor.

Güney Kore'de ordunun, ülke nüfusundaki düşüşe bağlı olarak personel sayısının da azalması nedeniyle özellikle bakım ve lojistik alanında daha çok yapay zekaya, robotlara ve otonom sistemlere yöneldiği belirtildi.

Korea Herald gazetesinin haberinde, Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanlığının, "akıllı saha bakım destek sistemi" kapsamında, otomatik sistemler aracılığıyla temel bakım operasyonlarının dönüştürülmesine ilişkin bir çalışma yaptırdığı belirtildi.

Bu çalışmanın, Kara Kuvvetlerinin geniş kapsamlı modernizasyon girişimi olan ArmyTiger'ın lojistik bileşeni olan ArmyTiger L'nin bir parçası olduğuna işaret edilen haberde, çalışmaların dil modelleri ve makine öğrenimi kullanılarak yapay zeka destekli öngörücü bakım, otomatik bakım bilgi yönetimi, bakım robotlarını ele alacağı aktarıldı.

Ayrıca ordunun otonom depolama lojistik operasyonları için otomatik depolama ve taşıma sistemlerini, insansız hava aracıyla teslimatları, otonom nakliye araçlarını ve paletli yük sistemlerini de değerlendireceğinin vurgulandığı haberde, bazı sistemlerin halihazırda test edildiği kaydedildi.

Haberde, ordunun ülkede nüfus düşüşüne bağlı olarak personel sayısının azalması nedeniyle böyle bir yola girdiğine işaret edildi.

Kaynak: AA
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi

Ölümle dans kamerada! Yürekler ağza geldi
Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Katil böcek bir can daha aldı! 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu