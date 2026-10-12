Güney Kore ordusu, 5 yapay zeka üssüyle sahada robot kullanımına başlayacak

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Güney Kore ordusu, operasyonel verimliliği artırmak ve sahada görev yapan askerlere duyulan ihtiyacı azaltmak için yapay zeka tarafından özel olarak eğitilmiş insansı ve çok bacaklı robotlardan faydalanacak.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, başkent Seul'de ordunun yapay zeka teknolojilerini kullanma kapasitesini artırmanın amaçlandığı "yapay zeka dönüşüm üssü" girişimi kapsamında tören düzenledi.

Bu uygulama kapsamında insansı ve çok bacaklı robotlar sahada kullanılmaları için yapay zeka modelleri tarafından eğitilecek.

Tehlikeli bölgelere malzeme sevkiyatı, patlayıcı mühimmatların imhası ve mayınların temizlenmesi gibi faaliyetlerde özel olarak eğitilmiş robotlardan yararlanılacak.

Böylece operasyonel verimliliğin artırılması ve askeri birliklerin tehlikeli saha faaliyetlerinde görev yapma ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, ülke genelinde 5 "yapay zeka dönüşüm üssü" kurulacak.

Kaynak: AA