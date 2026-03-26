Güney Kore, muharebe hazırlığını artırmak için tatbikat düzenledi

Güney Kore, deniz altı savunma harbi ve taktik manevraları geliştirmek amacıyla dört günlük bir tatbikat düzenledi. Yaklaşık 20 su üstü aracı ve denizaltıların katıldığı tatbikatta, 2010 yılında Kuzey Kore'nin saldırısında hayatını kaybeden deniz piyadeleri de anıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, dört günlük tatbikat kapsamında deniz altı savunma harbi, taktik manevra ve atış kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitimler yapıldığı belirtildi.

Pyongyang'ın reddettiği ancak Seul'ün 2010'da Sarı Deniz'de Kuzey Kore'nin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurduğu Güney Koreli deniz piyadelerinin de anıldığı tatbikatta muharebe hazırlığının artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ülkenin doğu ve batı kıyılarında düzenlenen tatbikata 8 bin 200 tonluk "Jeongjo the Great" destroyeri dahil yaklaşık 20 su üstü aracı, denizaltılar, P-3 ve P-8 deniz gözetleme uçakları ile AW-159 tipi deniz helikopterinin katıldığı aktarıldı.

Sarı Deniz'deki gerilim, 26 Mart 2010'da Güney Kore donanmasına ait "Cheonan" savaş gemisinin batmasıyla tırmanışa geçmişti.

Seul, 46 Güney Koreli denizciye mezar olan geminin Kuzey Kore'ye ait denizaltıdan atılan torpidoyla vurulduğunu ileri sürmüş, Pyongyang ise iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
