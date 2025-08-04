Güney Kore, Kuzey Kore Sınırındaki Propaganda Hoparlörlerini Sökme İşlemine Başladı

SEUL, 4 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore ordusu, Kuzey Kore sınırına yerleştirilen propaganda amaçlı hoparlörleri sökmeye başladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada pazartesi günü başlatılan uygulamanın ordunun askeri hazırlık durumuna herhangi bir etkisi olmayan, iki taraf arasındaki gerilimi azaltmak üzere alınan tatbiki bir önlem olduğu belirtildi.

Açıklamada Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde güveni ve Kore Yarımadası'nda barışı yeniden tesis amacıyla 11 Haziran'da Kuzey Kore karşıtı hoparlör yayınlarının askıya alındığı hatırlatıldı.

Güney Kore'nin eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol liderliğindeki hükümet, Haziran 2024'te Kuzey Kore'ye yönelik hoparlör yayınlarını yeniden başlatmıştı.