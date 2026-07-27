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Güney Kore, Kuzey Kore-Rusya askeri işbirliğini izliyor

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Güney Kore, Zelenskiy'nin 30 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'ya gönderileceği iddiasının ardından, Pyongyang-Moskova askeri işbirliğini yakından takip ettiğini ve derhal sonlandırılması çağrısı yaptığını duyurdu.

Güney Kore, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın savaşta görevlendirilmek üzere ilave 30 bin Kuzey Kore askerini kabul etmeye hazırlandığı yönündeki açıklamasının ardından, Pyongyang ile Moskova arasındaki askeri işbirliğini yakından takip ettiğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan açıklamada, "Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğine ilişkin gelişmeleri yakından izlemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden "Kuzey Kore-Rusya askeri işbirliğinin derhal sona erdirilmesi" çağrısı yinelendi.

Hükümet kaynakları ise şu ana kadar Kuzey Kore'den ilave asker sevkiyatını doğrulayan herhangi bir işaret tespit edilmediğini belirtti.

Zelenskiy, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya ilave 30 bin asker göndermek istediğini, ayrıca balistik füze fırlatma rampaları da göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.

Seul yönetimi, Kuzey Kore'nin bugüne kadar Rusya'ya destek amacıyla yaklaşık 20 bin asker ve askeri mühendis gönderdiğini, bunlardan yaklaşık 14 bininin cephe hattında görev yaptığının tahmin edildiğini değerlendiriyor.

Öte yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin 19-20 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin daha da güçlenebileceği yönündeki değerlendirmeleri artırmıştı.

Kaynak: AA
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