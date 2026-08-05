Haberler

Güney Kore, Kuzey Kore'ye demir yolu hattı inşaatına yeniden başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore, Seul ile Kuzey Kore’nin doğusundaki Wonsan kentini birbirine bağlayacak demir yolu hattının inşaatına gelecek yıl yeniden başlamayı planlıyor.

Güney Kore, Seul ile Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kentini birbirine bağlayacak demir yolu hattının inşaatına gelecek yıl yeniden başlamayı planlıyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a verdiği brifingde söz konusu projeye de yer verdi.

Brifingde bakanlık, Kuzey Kore ile ilişkiler ilerlemediği için askıya alınan ve Seul ile Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kentini birbirine bağlayacak demir yolu hattının inşaatına başlamayı planladığını belirtti.

Ayrıca bakanlık projenin 2029'a kadar bitmesini planladığını aktardı.

Söz konusu proje, 2015'te başlatılmış ancak iki ülkenin ilişkilerinin 2016'da dondurulmasının ardından durdurulmuştu.

Kaynak: AA
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore 13 yıl sonra karar değiştirdi! Altında dengeleri altüst edecek hamle

13 yıl sonra karar değiştirdi! Altında dengeleri altüst edecek hamle
28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha!

Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu

Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Kahreden ölüm! Feci şekilde can verdi

Kahreden ölüm! Feci şekilde can verdi
Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

İnfial yaratan canlı yayın! Ünlü ismi gören polis hemen harekete geçti
Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı

Kan Şelalesi'ndeki sır çözüldü! Buzulların altında çığır açacak keşif