Güney Kore Japonya'yı Sado'da Koreli işçilerin zorla çalıştırıldığını kabule çağırdı

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Güney Kore hükümeti, Japonya'ya İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden önce Sado Adası'ndaki altın ve gümüş madeni kompleksinde Koreli işçileri "zorla çalıştırdığını" kabul etme çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçisi Lee Hyuk, Japonya'nın Sado Adası'ndaki altın ve gümüş madeni kompleksinde zorla çalıştırılan Koreli işçileri andı.

Koreli işçilerin aile üyelerinin katıldığı törende konuşan Lee, Japonya'yı Koreli işçilerin madenlerde "zorla çalıştırıldığını" kabul etmeye çağırdı.

Lee, "Geçmişin acısını hatırlamak ve bugün burada taziyelerimizi sunmak, empati duygumuzu ve iyileşme sürecimizi derinleştirecek ve herkese Dünya Mirası alanı olarak Sado madeninin tüm tarihini tam olarak anlamaları için bir fırsat sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sado madenleri

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında, Niigata eyaleti açıklarındaki Sado Adası'nda bulunan 16. yüzyıldan kalma altın ve gümüş madenleri, 1989 yılında kapatılmadan önce yaklaşık 400 yıl boyunca işletildi.

Tarihçiler, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Korelinin Sado madenlerinde kötü ve acımasız koşullar altında çalışmaya zorlandığını ve kadınların istismar edildiğini belirtiyor.

Japonya hükümeti, Şubat 2022'de Sado Adası maden kompleksinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının tavsiye edilmesine karar vermişti.

Güney Kore, Japonya'nın sit alanındaki sergide Kore'nin çektiği acıları daha açık şekilde kabul etmeyi ve anma törenine Korelileri de dahil etmeyi onaylamasının ardından kompleksin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesine yönelik muhalefetini geri çekmişti.

Bu madenler, Ağustos 2024'te Güney Kore'nin de desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Kaynak: AA